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Глава Евросовета Кошта: ЕС будет защищать территориальную целостность Дании

Евросоюз намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединить Гренландию, заявил в интервью телеканалу Euronews глава Евросовета Антониу Кошта.

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