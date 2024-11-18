Россиян обнадежили по поводу цен на один продукт

Ближе к новому году мандарины в России могут подешеветь по сравнению с нынешними ценами, потому что вырастет объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а магазины будут объявлять скидки для скорейшей продажи продукта.
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