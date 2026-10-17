Когда задумываешься о том, как стремительно меняется привычный уклад жизни, невольно ловишь себя на мысли, что ещё десять лет назад многие вещи казались фантастикой.
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