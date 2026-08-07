«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

ТАМАРА СНЕЖКО

Юрий Белов

* Более чем на 10% сократился поток иностранных специалистов... * От какой цифры 10 % радости ? Если от 20ти чел. - можно радоваться ! А если от 100 000 ? 500 000 ? 1 000 000 ? - поводов для радости - никаких ! Почему не озвучивается цифра от которой танцуем ? А что делать с теми кто уже проник на территорию РФ и успели КУПИТЬ паспорта/гражданства ? Документами прикрываются нашими , а в душе и головах - ненависть и полный игнор наших Законов , устоев и порядка ! Вот когда повыгоняем на хрен ВСЕХ из Страны - тогда можно и радоваться !