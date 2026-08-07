Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

Телеканал "78" Более чем на 10% сократился поток иностранных специалистов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Юрий Белов
* Более чем на 10% сократился поток иностранных специалистов... * От какой цифры 10 % радости ? Если от 20ти чел. - можно радоваться ! А если от 100 000 ? 500 000 ? 1 000 000 ? - поводов для радости - никаких ! Почему не озвучивается цифра от которой танцуем ? А что делать с теми кто уже проник на территорию РФ и успели КУПИТЬ паспорта/гражданства ? Документами прикрываются нашими , а в душе и головах - ненависть и полный игнор наших Законов , устоев и порядка ! Вот когда повыгоняем на хрен ВСЕХ из Страны - тогда можно и радоваться !
Свежо предание относительно уменьшения заезда мигрантов, но верится с трудом. Ложь, ложь, и еще раз ложь. Это видно на улицах наших городов. За женщиной- мигранткой тянется выводок из 8-10 детей, молодые жеребцы призывного возраста разгуливают как хозяева моей страны. Печалька, что наши главнюки ничего не видят и не решают…
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1 м.
Alexandra Gorskaya
ТАМАРА СНЕЖКО
Свежо предание относительно уменьшения заезда мигрантов, но верится с трудом. Ложь, ложь, и еще раз ложь. Это видно на улицах наших городов. За женщиной- мигранткой тянется выводок из 8-10 детей, молодые жеребцы призывного возраста разгуливают как хозяева моей страны. Печалька, что наши главнюки ничего не видят и не решают…
Кто их  завозит - они же  ездят  на  машинах  а не ходят  ножками что бы  видеть этот  беспредел с мигрантами
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1 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
Alexandra Gorskaya
Кто их  завозит - они же  ездят  на  машинах  а не ходят  ножками что бы  видеть этот  беспредел с мигрантами
А спроси у Затулина и Хуснуллина.
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1 м.