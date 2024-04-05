Директор МАГАТЭ: Запорожской АЭС грозит реальная опасность

По словам экспертов агентства, причина отключения электроэнергии неизвестна, однако оно произошло «после сообщений о военной активности в регионе и за его пределами»<strong>Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской АЭС (ЗАЭС) грозит опасность и сохраняются «постоянные риски ядерной безопасности» на фоне военного конфликта.