⏰Вылезай скорей с постели, кофеек свой проглоти.☕️ И вприпрыжку, резвым зверем,🐴 на работу поспеши.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⏰Вылезай скорей с постели, кофеек свой проглоти.☕️ И вприпрыжку, резвым зверем,🐴 на работу поспеши.