Русский Колоколъ ФОТО: кадр видео телеграм-канала "Многонационал". Жительница столицы России долгое время возмущалась: почему дворники не выполняют свою работу? Пока однажды сама лично не увидела, кто отвечает за чистоту дворов и подъездов.