Русский Колоколъ ФОТО: кадр видео телеграм-канала "Многонационал". Жительница столицы России долгое время возмущалась: почему дворники не выполняют свою работу? Пока однажды сама лично не увидела, кто отвечает за чистоту дворов и подъездов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что вырезали из "...
- 9 лет за убийство...
- "Больше не застан...
Камеры во дворах и советы домов для чего
Притом не только дворников но и врачей!