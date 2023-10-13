Скандал с накруткой голосов на конкурсе «Мисс Россия»: кто стоит за кулисами? Елена ГалицкаяВ выходные дни Россия была свидетелем выбора новой «Мисс Россия», но событие было омрачено скандалом вокруг голосования.
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