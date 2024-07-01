Маск обвинил вице-президента Харрис во лжи из-за ее слов о Трампе

Основатель SpaceX усомнился в том, что экс-президент запретит аборты. Основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи из-за ее слов о том, что Дональд Трамп намерен отменить право женщины на аборт, а Джо Байден будет защищать эту опцию до конца.