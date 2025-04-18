Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Пасха — харам": иноверцы уничтожили праздничные украшения и икону

"Пасха — харам": иноверцы уничтожили праздничные украшения и икону

Русский компас Так выглядел подъезд до. Фото: тг-канал "Readovka". Жители дома в Санкт-Петербурге по традиции украсили свой подъезд к Светлому празднику Пасхи, но некоторым (угадайте, кому) это сильно не понравилось.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Друг подИшака?
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2 час.
Геннадий Сытник
Не верь, ишак - читай! https://medvejiyugol.mirtesen.ru/blog/43516487764/Politseyskie-zaderzhali-advokata-sorvavshego-pashalnyie-ukrashen
Полицейские задержали адвоката, сорвавшего пасхальные украшения с дома на Дибуновской
Медвежий угол - МирТесен
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2 час.
С
Станислава
Мне например не нравится, что при намазе, а они его стали совершать и у мечетей и даже в людных местах мужики стоят жопой кверху, как петухи, не нравятся их бабы замоташки. Но мы русские толерантно относимся к их обычаям. Ислам самая молодая религия и самая кровожадная, самая наглая, самая навязчивая и что самое страшное, что каждый бандит , головорез находит в этой религии оправдание.
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40 мин.
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