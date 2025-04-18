"Пасха — харам": иноверцы уничтожили праздничные украшения и икону

С

Станислава

Мне например не нравится, что при намазе, а они его стали совершать и у мечетей и даже в людных местах мужики стоят жопой кверху, как петухи, не нравятся их бабы замоташки. Но мы русские толерантно относимся к их обычаям. Ислам самая молодая религия и самая кровожадная, самая наглая, самая навязчивая и что самое страшное, что каждый бандит , головорез находит в этой религии оправдание.