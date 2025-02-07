Депутат Разворотнева предложила решение проблемы доступности жилья

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Чтобы поддержать людей, которые не могут позволить себе ипотеку, можно рассмотреть возможность предоставления им жилья в лизинг, заявила НСН заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
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