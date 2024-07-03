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Суд в Дагестане оставил экс-главу Сергокалинского района Омарова под стражей

Суд в Дагестане оставил экс-главу Сергокалинского района Омарова под стражей

ТАСС/Пресс-служба Ленинского суда Верховный суд Дагестана принял решение не отменять арест бывшего руководителя Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, двое сыновей которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте.

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