Суд в Дагестане оставил экс-главу Сергокалинского района Омарова под стражей

ТАСС/Пресс-служба Ленинского суда Верховный суд Дагестана принял решение не отменять арест бывшего руководителя Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, двое сыновей которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте.
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