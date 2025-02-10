Две фуры столкнулись лбами под Новосибирском и перекрыли трассу

Трагедия произошла поздним вечером 9 февраля в Искитимском районе Новосибирской области. По информации ГАИ, водитель грузовик «Хино Рейнджер» выехал на полосу встречного движения трасс Р-256, на 77 километре машина столкнулась с фурой «Вольво».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии