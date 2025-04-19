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Полянский рассказал об отсутствии реакции в СБ ООН на нарушения Киевом моратория

Полянский рассказал об отсутствии реакции в СБ ООН на нарушения Киевом моратория

Во время закрытых консультаций в Совете безопасности ООН европейские представители воздержались от комментариев по поводу нарушений Украиной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры в России.

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