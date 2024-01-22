Shot: писатель Глуховский пытается тайно продать квартиры в Москве

Российский писатель Дмитрий Глуховский* пытается тайно продать две элитные квартиры в историческом центре Москвы до принятия закона о конфискации имущества по антигосударственным статьям, сообщает Telegram-канал Shot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии