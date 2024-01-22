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Shot: писатель Глуховский пытается тайно продать квартиры в Москве

Shot: писатель Глуховский пытается тайно продать квартиры в Москве

Российский писатель Дмитрий Глуховский* пытается тайно продать две элитные квартиры в историческом центре Москвы до принятия закона о конфискации имущества по антигосударственным статьям, сообщает Telegram-канал Shot.

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