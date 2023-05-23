Марочко: Украина стала интенсивнее использовать ДРГ и мелкие маневренные группы в Донбассе

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина стала чаще использовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и мелкие маневренные группы в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск в Донбассе.