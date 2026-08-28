Источники РБК сообщили, что концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся

Выступления американского рэпера оказались под угрозой срыва после того, как 24 августа "Газпром Арена" опубликовала заявление, что не является организатором концертов артиста и не подписывала договор аренды.
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