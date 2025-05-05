Двойное свидание: SHAMAN с Мизулиной необычно провели вместе вечер

Звезды российского шоу-бизнеса встретились на каникулах. Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина Aleksander Polyakov/Global Look PressЯрослав Дронов (SHAMAN) и его возлюбленная Екатерина Мизулина посетили ресторан в компании певца Григория Лепса, который пришел на встречу со своей молодой невестой Социальные сетиИсполнитель хита «Я русский» ранее намекнул, что собирается сделать Мизулиной предложение.