За первые две недели сериал Fallout посмотрели 65 млн. человек, что стало 2-м резул...

За первые две недели сериал Fallout посмотрели 65 млн. человек, что стало 2-м результатом в истории Amazon Prime VideoПо данным Amazon, недавно выпущенный сериал Fallout от Amazon Prime Video достигл огромной вехи всего за две недели с момента выхода.
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