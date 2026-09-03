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Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю и новый дизайн: смартфон iQOO 16 показали до анонса

Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю и новый дизайн: смартфон iQOO 16 показали до анонса

iQOO 16 оснастят сразу тремя 50-мегапиксельными камерами В Сети появились первые изображения iQOO 16, раскрывающие необычный дизайн задней панели смартфона.

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