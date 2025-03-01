EA выложила исходный код классических игр Command & Conquer в открытый доступ

Исходный код C&C (Tiberian Dawn), Red Alert, C&C Renegade и C&C Generals & Zero Hour теперь доступен под лицензией GPL с открытым исходным кодом, что означает, что фанаты могут свободно изменять и распространять их.
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