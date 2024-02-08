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Тренер Игнатьев упрекнул "Спартак" в обилии брака в игре с "Ростовом"

Тренер Игнатьев упрекнул "Спартак" в обилии брака в игре с "Ростовом"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что московский "Спартак" с переменным успехом продолжает подготовку к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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