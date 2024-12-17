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В Севастополе полиция расследует уголовное дело о многомиллионной афере с квартирами трёх граждан

В Севастополе полиция расследует уголовное дело о многомиллионной афере с квартирами трёх граждан

В Севастополе полиция расследует уголовное дело о многомиллионной афере с квартирами трёх гражданИм понадобились займы в размере от 1,5 до 4 млн рублей, узнали от своих знакомых о предпринимателе, который якобы предоставляет в долг крупные суммы, и обратились к нему для получения финансовой услуги.

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