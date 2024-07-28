Мечты сдуваются: пузырь искусственного интеллекта вот-вот лопнет

Генеративный искусственный интеллект в последние полтора года считали находкой, которая приведет к новому технологическому перевороту — подобно тому, который поколение назад произвели интернет и сотовый телефон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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