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В ЛНР пытались уничтожить списки связанных с ФБР сотрудников полиции Украины

В ЛНР пытались уничтожить списки связанных с ФБР сотрудников полиции Украины

Неизвестные пытались замести следы, уничтожив важную документацию, но вынуждены были бежать.В хранилище архивных документов на бывшем объекте украинской нацполиции в Северодонецке проникли неизвестные лица.

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