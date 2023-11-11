В ЛНР пытались уничтожить списки связанных с ФБР сотрудников полиции Украины

Неизвестные пытались замести следы, уничтожив важную документацию, но вынуждены были бежать.В хранилище архивных документов на бывшем объекте украинской нацполиции в Северодонецке проникли неизвестные лица.
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