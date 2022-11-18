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Овечкин против «Сент-Луиса»: 1-й гол за 5 игр, 2 передачи, 9 бросков и «+2» за 21:28

Овечкин против «Сент-Луиса»: 1-й гол за 5 игр, 2 передачи, 9 бросков и «+2» за 21:28

Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом». Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:5 Б).

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