Аграрий Сергей Дресвянин: Мы обеспечиваем Россию и дружественные страны качественными семенами агрокультур

В тематической отраслевой рубрике «Аграрный вестник», выходящей в федеральном журнале «Регионы России: национальные приоритеты» и других наших СМИ при поддержке члена Попечительского совета Медиахолдинга «Регионы России», учредителя агрохолдинга «Аграриан», ученого-селекционера Альберта Николаевича Резци, мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые создают продовольственную безопасность страны.