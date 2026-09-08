Регионы России
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Регионы России

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Аграрий Сергей Дресвянин: Мы обеспечиваем Россию и дружественные страны качественными семенами агрокультур

Аграрий Сергей Дресвянин: Мы обеспечиваем Россию и дружественные страны качественными семенами агрокультур

В тематической отраслевой рубрике «Аграрный вестник», выходящей в федеральном журнале «Регионы России: национальные приоритеты» и других наших СМИ при поддержке члена Попечительского совета Медиахолдинга «Регионы России», учредителя агрохолдинга «Аграриан», ученого-селекционера Альберта Николаевича Резци, мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые создают продовольственную безопасность страны.

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