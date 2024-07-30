Чемпион Европы-2024 Ле Норман переходит из «Реал Сосьедад» в «Атлетико»

Защитник сборной Испании Робен Ле Норман переезжает из Сан-Себастьяна в Мадрид. «Мы продали Ле Нормана «Атлетико» за 34,5 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами, такова сумма», — цитирует в соцсетях президента «Реал Сосьедад» Хокина Аперрибая журналист Фабрицио Романо.
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