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Чемпион Европы-2024 Ле Норман переходит из «Реал Сосьедад» в «Атлетико»

Чемпион Европы-2024 Ле Норман переходит из «Реал Сосьедад» в «Атлетико»

Защитник сборной Испании Робен Ле Норман переезжает из Сан-Себастьяна в Мадрид. «Мы продали Ле Нормана «Атлетико» за 34,5 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами, такова сумма», — цитирует в соцсетях президента «Реал Сосьедад» Хокина Аперрибая журналист Фабрицио Романо.

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