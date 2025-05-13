В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь героя СВО, водителя второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона, гвардии рядового Валерия Сидоровского.
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