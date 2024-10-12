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Царьград

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Ротару живёт как заложница? Неожиданную правду озвучила Надежда Бабкина

Ротару живёт как заложница? Неожиданную правду озвучила Надежда Бабкина

Певица Надежда Бабкина заявила, что София Ротару живет как заложница.София Ротару, когда-то популярная в России, пропала с радаров после 2014 года.

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евгений черкашин
Срамота бандеровская.Тварь трусливая и позорная.
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