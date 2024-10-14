5 видов головной боли и как с ней жить

У всех нас периодически болит голова, причем у каждого – по-своему. Различные виды головной боли могут "рассказать" интересные вещи о вашем здоровье, поэтому мы опросили экспертов, чтобы узнать, чем отличаются друг от друга различные типы этого недомогания, пишет infox.