Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 570 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Этого Абрама на колАбрамович появилс...
  • Александр Гуреев
    Хавальник для конского хрена.Блогерша Ида Гали...
  • Evgeni Velesik
    В питомник сдать владельца вместе с собакой!В Гнилицах собака...

Трамп: Украина забрала у США $350 млрд при Байдене, как конфету у ребенка

Трамп: Украина забрала у США $350 млрд при Байдене, как конфету у ребенка

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина получила от США $350 млрд помощи при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена без должной отчетности, сравнив это с тем, как "ребенок отбирает конфету".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх