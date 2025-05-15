Трамп: Украина забрала у США $350 млрд при Байдене, как конфету у ребенка

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина получила от США $350 млрд помощи при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена без должной отчетности, сравнив это с тем, как "ребенок отбирает конфету".
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