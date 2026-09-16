Эксперт Офицеров-Бельский оценил риски для Калининграда на Балтике

О возможной блокаде Калининградской области в нынешних условиях говорить преждевременно, заявил «Росбалту» руководитель Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
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