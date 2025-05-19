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Раскрыты опасности офисных стульев для здоровья

Раскрыты опасности офисных стульев для здоровья

Неправильно подобранный офисный стул может стать причиной различных проблем со здоровьем. Опасности привычного предмета мебели раскрыла врач, тренер ЛФК, реабилитолог и основатель школы функционального фитнеса Леля Савосина в интервью газете «Аргументы и факты».

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