Раскрыты опасности офисных стульев для здоровья

Неправильно подобранный офисный стул может стать причиной различных проблем со здоровьем. Опасности привычного предмета мебели раскрыла врач, тренер ЛФК, реабилитолог и основатель школы функционального фитнеса Леля Савосина в интервью газете «Аргументы и факты».
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