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Возил на сборы бетонные плиты, пел оперные арии и любил японскую поэзию: скончался легендарный биатлонист Чепиков

Возил на сборы бетонные плиты, пел оперные арии и любил японскую поэзию: скончался легендарный биатлонист Чепиков

Скончался Сергей Чепиков — двукратный олимпийский чемпион и один из самых ярких представителей отечественного биатлона.

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