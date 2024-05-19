Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения для поисков Раиси

Анкара предоставила Тегерану беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для поисков совершившего жесткую посадку борта президента Ирана Эбрахима Раиси.
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