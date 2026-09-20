Минздрав России зафиксировал рост онкозаболеваемости в 2025

Число онкобольных в России растёт, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. В 2025 году уровень достигает 493,85 случая на 100 тысяч.
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