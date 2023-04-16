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Журналист Корчевников напомнил жителям Киева о пророчестве старцев

Журналист Корчевников напомнил жителям Киева о пророчестве старцев

Известный журналист Борис Корчевников вспомнил о пророчестве старцев. В нем говорится, что Киев «утонет» после того, как раскольники начнут служить в Лавре.

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