Власти Подмосковья обяжут работодателей предоставлять жильё мигрантам. Как пишет Коммерсант, только при соблюдении этого условия компании, строящие в Подмосковье склады и распределительные центры, смогут согласовать новые инвестиционные проекты с властями региона.