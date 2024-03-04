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Власти Подмосковья обяжут работодателей предоставлять жильё мигрантам

Власти Подмосковья обяжут работодателей предоставлять жильё мигрантам. Как пишет Коммерсант, только при соблюдении этого условия компании, строящие в Подмосковье склады и распределительные центры, смогут согласовать новые инвестиционные проекты с властями региона.

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