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Антипригарный спрей для сварки — назначение, виды и правила использования

Антипригарный спрей для сварки — назначение, виды и правила использования

Антипригарный спрей для сварки, также известный как антиспаттерный спрей, представляет собой специализированное химическое средство, предназначенное для предотвращения прилипания брызг расплавленного металла (спаттера) и шлака к поверхностям во время сварочных работ.

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