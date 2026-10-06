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Газета.ру

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War Zone: в Австралии провели первое летное испытание американской ракеты НАСМ

War Zone: в Австралии провели первое летное испытание американской ракеты НАСМ

США провели первое летное испытание разрабатываемой гиперзвуковой крылатой ракеты HACM. Об этом сообщило The War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС.

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