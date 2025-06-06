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Китайцы жёстко прошлись по России после атаки на русские военные аэродромы

Китайцы жёстко прошлись по России после атаки на русские военные аэродромы

 Стешин задал вопрос: "В чём они не правы?" Китайские интернет-пользователи жёстко прошлись по России после атаки украинских беспилотников на русские аэродромы.

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Комментарии
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ГИ
Георгий Иванов
Позорище то какое
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2 час.
Александр Серегин
сколько ещё министров обороны надо поменять??? может уже и с Главкома пора спросить?
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2 час.
Игорь Максаков
Пора с нашим этим сраным капиталистическим направлением жизни в стране уже заканчивать, не оправдало оно себя, а только ворьё разбогатело, а страна ослабла. За постсоветский период много было выпущено самолётов Ил-76, Ил-86, Ил-96, (гражданские и военные самолёты),Миг-31, бомбардировщиков Ту-160 и далее? Вопрос??? Вот долетают эти изделия, а потом что будем делать? Хотя возможно эра авиации уже прошла, но не факт. Американские авианосцы в принципе уже ничто. Ну, всё равно нужно что-то более совершенное и новое.
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34 мин.
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