Китайцы жёстко прошлись по России после атаки на русские военные аэродромы

Игорь Максаков

Пора с нашим этим сраным капиталистическим направлением жизни в стране уже заканчивать, не оправдало оно себя, а только ворьё разбогатело, а страна ослабла. За постсоветский период много было выпущено самолётов Ил-76, Ил-86, Ил-96, (гражданские и военные самолёты),Миг-31, бомбардировщиков Ту-160 и далее? Вопрос??? Вот долетают эти изделия, а потом что будем делать? Хотя возможно эра авиации уже прошла, но не факт. Американские авианосцы в принципе уже ничто. Ну, всё равно нужно что-то более совершенное и новое.