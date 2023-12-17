Переговоры о начале переговоров

Юрий Золотарев

Хорошо бы ВСЕ они "дали дуба", вся эта Гей-Ропская тусовочка! Ссуки, поганки, дармоеды, бегают от саммита к саммиту, жрут и трепятся! ПОЛЬЗЫ от их всех - НОЛЬ! А ВРЕД - зашкаливает!