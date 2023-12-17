Медвежий угол
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Медвежий угол

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Переговоры о начале переговоров

Переговоры о начале переговоров

КВАДРАТУРА  КРУГА Новое прочтение «Белоснежки и семи гномов»: Черноснежка и семь геев. В конце сказки принц целует Черноснежку, она просыпается и подает на принца в суд за харрасмент.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно написано.
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12 час.
Лилианна Марченко
Да пусть забирают, на одном только восстановлении ес разорится...
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5 час.
Юрий Золотарев
Хорошо бы ВСЕ они &quot;дали дуба&quot;, вся эта Гей-Ропская тусовочка! Ссуки, поганки, дармоеды, бегают от саммита к саммиту, жрут и трепятся! ПОЛЬЗЫ от их всех - НОЛЬ! А  ВРЕД - зашкаливает!
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