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В Ижевске задержали готовившего теракт украинского агента

В Ижевске задержали готовившего теракт украинского агента

Задержанным оказался россиянин 1990 года рождения.фото: nac.gov.ru--> ФСБ предотвратила теракт, который по заданию украинских спецслужб готовился в отношении одного из глав оборонного предприятия Удмуртии.

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