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Древние охотники оставили на Дону каменные орудия возрастом в сотни тысяч лет

Древние охотники оставили на Дону каменные орудия возрастом в сотни тысяч лет

Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили на стоянке Хрящи в Ростовской области древнейшие в Восточной Европе, без учёта Кавказа, каменные орудия ашельской культуры.

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