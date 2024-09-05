Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай выделит Африке финансовую помощь в размере $50 млрд в ближайшие 3 года

Китай намерен выделить Африке финансовую помощь в размере 360 млрд юаней ($50,7 млрд) в ближайшие 3 года, включая кредиты и инвестиции, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления председателя КНР Си Цзиньпина на открытии саммита Форума китайско-африканского сотрудничества.

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