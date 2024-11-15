В России деликатес взлетел в цене до рекордной планки из-за браконьеров

Средняя цена красной икры в России продемонстрировала стремительный взлет и составила 8’104 рубля за один килограмм, передает 15 ноября РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).
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