Работники энергетической таможни ФТС признались в получении взятки

Решение дать признательные показания по делу о получении взятки со стороны бывшего главы управления «Лукойла» Алексея Степанова приняли руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России.
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