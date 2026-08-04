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Эксперт Григорий Лукьянов оценил снижение вероятности крушения исламского режима в Иране после конфликта с США

Вероятность крушения исламского режима в Иране снизилась после войны с США, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов.

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