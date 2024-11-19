Прогноз погоды в Крыму на 19 ноября ☂️ В Симферополе +12 и небольшой дождь В Севастополе +14 и небольшой дождь В Евпатории +14 и облачно с прояснениями В Черноморском +13 и облачно с прояснениями В Джанкое +13 и малооблачно В Ялте +14 и небольшой дождь В Алуште +14 и дождь В Керчи +11 и небольшой дождь В Армянске +11 и малооблачно В Красноперекопске +11 и малооблачно В Бахчисарае +14 и небольшой дождь В Феодосии +13 и небольшой дождь В Судаке +14 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.